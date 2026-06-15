천안시, ‘그린리모델링’ 선정…노인종합복지관 개선

세줄 요약 국토부 공모 선정, 노인복지관 개선 추진

국비 14억원 포함 총 20억원 투입 예정

창호·단열·냉난방·환기 설비 전면 보강

이미지 확대 충남 천안시 노인종합복지관 전경. 시 제공

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충남 천안시는 국토교통부 주관 ‘2026년 공공건축물 그린리모델링 2.0 사업’ 공모에 선정돼 천안시노인종합복지관 시설 개선에 나선다고 15일 밝혔다.공공건축물 그린리모델링은 준공 후 10년이 지난 노후 공공건축물의 에너지 성능 및 이용 환경 개선을 지원하는 사업이다.국비 14억원 등 20억원이 천안시노인종합복지관 리모델링에 투입된다.시는 건물 고효율 창호 교체, 벽체 및 지붕 단열 보강, 고효율 냉난방장치 설치, 폐열회수형 환기장치 도입 등을 진행할 예정이다.시 관계자는 “노인종합복지관의 이용 환경을 개선해 어르신들이 안전한 환경에서 서비스를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.천안 이종익 기자