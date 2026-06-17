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장기수 천안시장 당선인 “시민 목소리를 정책으로”…20차례 정책간담회

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-06-17 13:09
입력 2026-06-17 13:09
세줄 요약
  • 장기수 당선인, 20여 차례 정책간담회 개최
  • 시민 의견과 공약 결합해 정책 구체화 추진
  • 지역화폐·학급·버스·농업 현안 집중 논의
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민선 9기 시정 운영 방향을 설명하는 장기수 천안시장 당선인. 서울신문DB
민선 9기 시정 운영 방향을 설명하는 장기수 천안시장 당선인. 서울신문DB


장기수 천안시장 당선인은 18일부터 24일까지 공약과 시민 의견을 결합한 실질적 정책 구체화를 위한 정책 간담회를 개최한다고 17일 밝혔다.

간담회는 천안시종합운동장 당선인 사무실 등에서 20여 차례에 걸쳐 분야별로 진행한다.

이 자리에서는 시민들의 의견을 직접 듣고 토론하는 방식으로 각 분야 현안과 정책 방향을 논의한다.

주요 논의 내용으로는 △지역화폐 발행 등 소상공인 지원 정책 △불당동 과밀학급 해결을 위한 학부모 간담회 △시내버스 불친절 문제 개선을 위한 버스 3사 간담회 △먹거리재단 운영과 로컬푸드 매장 설치 등 농업·농촌 정책 간담회 등이다.

장 당선인은 “시민과의 대화는 당선 이후에도 언제 어디서든 이어갈 계획”이라며 “행정이 시민을 따라가고 시민의 목소리가 정책으로 연결되는 구조를 만들겠다”고 말했다.
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장기수 천안시장 당선인 정책간담회 일정. 시 제공
장기수 천안시장 당선인 정책간담회 일정. 시 제공


천안 이종익 기자
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