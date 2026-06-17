“건강하게 여름 나세요!”…안성시, 1200가구에 폭염 예방 물품 지원

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 안성시가 여름철 무더위로 발생하는 피해를 예방하기 위해 폭염에 취약한 관내 1200여 가구에 폭염 피해 예방 물품을 배부한다.시는 관내 15개 읍·면·동 행정복지센터를 통해 폭염 피해 예방 물품 배정을 마쳤다. 이번에 지원하는 물품은 여름철 실생활에서 활용도가 높은 보온보냉 텀블러와 쿨토시, 휴대용 손선풍기, 모기 기피제 등 폭염 피해 예방에 필요한 품목이다.김보라 안성시장은 “무더운 여름철 폭염은 고령 농업인과 취약계층에게 생명과 직결된 큰 위협이 될 수 있다”며 “안성시에서도 시민들이 생활 속에서 체감할 수 있는 폭염 예방 보호 대책을 더욱 적극적으로 펼치겠다”고 밝혔다.시는 앞으로도 지속적인 모니터링과 체계적인 지원을 통해 폭염 취약 주민들의 피해를 최소화하고, 모든 시민이 안전하게 여름을 날 수 있는 지역사회를 만들어 나갈 방침이다.안승순 기자