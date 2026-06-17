과천지식정보타운 경관 되찾았다…송전탑 철거 완료, 기반 시설 조성 속도

세줄 요약 과천지식정보타운 송전탑 철거 최종 완료

송전선로 지중화 사업 성과로 경관 개선

도로·완충녹지 등 기반 시설 조성 속도

이미지 확대 신계용 과천시장이 2025년 11월 24일 과천지식정보타운 내 송전탑 철거 공사 현장을 찾아 진행상황을 점검하고 있다. 과천시 제공

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경기 과천시는 16일 과천시와 한국토지주택공사(LH)가 협력하여 추진해 온 과천지식정보타운 내 송전탑 철거 작업이 최종 마무리됐다고 밝혔다.지난해 11월 제비울교차로 인근 송전탑 철거를 시작으로 마지막 남은 송전탑까지 모두 철거를 마침에 따라 지식정보타운 내 송전탑이 모두 사라졌다. 이에 따라 잔여 기초 철거와 부지 정비도 순차적으로 진행될 예정이다.송전탑 철거는 2020년부터 추진된 송전선로 지중화 사업의 결실로 기존 지상 송전선은 지하 케이블로 전환됐다.송전탑 철거로 그동안 공사가 지연됐던 지식정보타운 내 일부 구역의 지구 조성 공사도 본격적으로 마무리될 수 있게 되면서 도로와 완충녹지 등 기반 시설 조성에 속도가 붙을 것으로 기대된다.신계용 과천시장은 “지식정보타운 내 송전탑 철거가 모두 완료되면서 도시 경관이 개선되고 기반 시설 조성에도 속도를 낼 수 있게 됐다”라며 “남은 사업도 차질 없이 추진해 쾌적하고 완성도 높은 도시 환경을 조성해 나가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자