0원 인증 챌린지·할인… 지자체, 고유가 지원금 ‘소진작전’

8월 31일까지 안 쓰면 자동 소멸

장터·야시장 열고 소비 촉진 나서

세줄 요약 옥천군, 공직자 0원 인증 챌린지 운영

영동군, 전통시장 장터·할인행사 집중

전남도, 온라인·릴레이 소비 촉진

2026-06-18 19면

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고유가 피해 지원금의 소비 촉진을 위해 지방자치단체﻿마다 다양한 방법이 총동원되고 있다. 지원금을 통한 지역경제 활성화 효과를 극대화하기 위해서다.충북 옥천군은 고유가 지원금의 신속한 관내 소비를 유도하기 위해 전 공직자가 참여하는 ‘남김없이 싹!, 골목상권으로 쏙! 0원’ 인증 챌린지를 운영 중이라고 17일 밝혔다.군청 직원들이 지급받은 고유가 지원금을 모두 사용한 뒤 잔액 0원이 찍힌 앱 사진 등을 찍어 메일을 통해 군청 경제과로 보내는 방식이다. 지난 10일 시작된 챌린지는 19일까지 이어진다. 군은 공직자가 먼저 실천하면 단순한 소비 권장보다 군민들의 더 많은 참여를 유도할 것으로 보고 챌린지를 마련했다.군 관계자는 “옥천은 농어촌 기본소득 지원금보다 먼저 고유가 지원금을 써야 기본소득 지원금을 쓸 수 있는 구조다 보니 빠른 소비가 요구된다”며 “어르신들이 지원금 사용을 깜박하는 경우도 있어 챌린지를 기획했다”고 설명했다.현재까지 전 군민의 84%인 4만 1922명이 총 98억 8000여만원의 고유가 지원금을 받았다. 1·2차로 나눠 지급된 고유가 지원금은 오는 8월 31일까지 사용하지 않으면 잔액이 자동 소멸된다. 지원금 신청은 다음달 3일까지다.충북 영동군은 고유가 지원금의 빠른 소비를 위해 6월 한 달간 영동전통시장 다목적 광장에서 다양한 행사를 연다. 매주 토요일 먹거리 장터와 체험 공연이 마련되는 토요 장터가 펼쳐지고 매주 금요일에는 불금 야시장이 마련된다.40개 전통시장 점포가 참여하는 할인 행사도 매주 토요일 열린다. 주민들이 전통시장을 찾도록 매주 수요일은 전통시장 문화가 있는 날 행사를 갖는다.군 관계자는 “영동은 과일의 고장인데 6·7월은 과일 생산이 안 돼 지역경제가 비수기”라며 “이때 주민들의 소비가 절실하다”고 밝혔다.전남도는 온라인 채널을 활용해 ‘고유가 지원금, 지금 바로 사용하세요’ 슬로건을 집중 홍보한다. 시군, 공공기관, 민간 단체가 함께하는 릴레이 캠페인도 추진한다.청주 남인우 기자