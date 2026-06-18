통합 앞둔 광주·전남, 민간 경제·직능단체 결합은 안갯속

경협·상의, 논의 착수 못하고 공전
시도 공공기관은 통합 나섰지만
임원 임기·인사 발령 등 진통 전망
민형배 당선인 행보가 속도 결정
17일 광주·전남 경제계에 따르면 지역 주요 경제단체 10여 곳 중 실질적인 통합 논의에 착수한 곳은 거의 없다.
광주경영자총협회와 전남경영자총협회가 대표적이다. 이들 단체는 현재까지 구체적인 실무 협의나 통합 일정을 수립하지 못한 채 정중동 자세를 견지하고 있다. 광주경협 관계자는 “사단법인 특성상 행정 구역이 합쳐진다고 해서 곧바로 조직 간 물리적 결합으로 이어지는 것은 아니다”고 선을 그었다.
상공회의소의 상황은 더 복잡하다. 단일 조직인 광주상공회의소와 달리 전남은 여수, 순천, 광양, 목포 등 주요 거점 도시별로 상공회의소가 따로 있어 통합을 논의할 대표 파트너를 정하기조차 쉽지 않다.
건설협회와 전문건설협회 등 주요 직능단체 또한 수면 위로 통합 의제를 올리지 못하고 있어 민간 부문의 유기적 결합은 당분간 평행선을 달릴 것이라는 관측이 우세하다.
반면 법적 구속력을 가진 시·도 산하 공공기관들은 속도전에 나서고 있다. 광주신용보증재단과 전남신용보증재단 등 금융 관련 출자·출연기관들은 연내 통합 완료를 목표로 박차를 가하고 있다. 다만 이들 기관 역시 임원진 임기 보장 문제, 직원 교차 인사 발령 등 인적 쇄신과 관련된 예민한 사안들이 산적해 있어 최종 합의까지는 상당한 진통이 뒤따를 것으로 보인다.
전문가들은 통합특별시 주청사 입지 선정 등 민형배 시장 당선인의 초기 행보가 지역 경제계 전반의 통합 속도를 결정짓는 ‘리트머스지’가 될 것으로 본다. 지역 경제계의 한 원로 인사는 “행정 통합이라는 거대 담론에 매몰되기보다 내부 기득권을 과감히 내려놓는 실질적인 결단이 선행되지 않는다면 민간 차원의 통합 흐름이 조기에 가시화되기는 어려울 것”이라고 짚었다.
광주 서미애 기자
세줄 요약
- 광주·전남 행정 통합 앞두고 민간단체 결합 지연
- 경총·상공회의소·직능단체 실무 논의 거의 부재
- 공공기관은 통합 속도전, 인사 문제는 변수
2026-06-18 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?