과천시, 고향사랑기부제 답례품 18종→26종

세줄 요약 답례품 18종에서 26종으로 확대

과천 사계 디저트 등 8종 추가

기부자 선택 폭 확대와 지역 홍보

이미지 확대 신계용 과천시장(왼쪽)과 신규로 지정된 고향사랑기부제 답례품 업체 관계자들이 협약 후 기념 촬영을 하고 있다. 과천시 제공

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경기 과천시는 고향사랑기부제 기부자의 선택 폭을 넓히고 지역 우수 상품을 알리기 위해 답례품을 기존 18종에서 26종으로 확대 운영한다고 밝혔다.고향사랑기부제는 개인이 주민등록상 주소지를 제외한 지방자치단체에 기부하면 세액공제 혜택과 함께 기부금의 30% 범위에서 답례품을 받을 수 있는 제도다.추가된 답례품은 △과천 사계 디저트(베이킹랩37) △냉장고＆생활＆고양이 모래 탈취제(협동조합 더힐링) △하이도나 상품권(하이도나) △송이율이 손수건＆텀블러＆비누 세트(협동조합 굿스니저) 등 8종이다.이에 따라 시의 고향사랑기부제 답례품은 기존 지역화폐 과천토리, 서울랜드 이용권, 수제 구움과자 선물세트, 버섯 선물세트, 원예 상품, 디퓨저 등 18종에서 총 26종으로 확대된다.신계용 과천시장은 “과천시만의 특색을 담은 우수한 답례품을 지속적으로 발굴해 기부자 만족도를 높이고, 지역경제 활성화에도 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.안승순 기자