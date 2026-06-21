경기도, 무주택 대상 매입임대주택 입주자 모집…20개 시군 150가구

세줄 요약 무주택 도민 대상 매입임대 150가구 모집

자산 기준 제외, 소득 기준 완화로 신청 확대

수원·고양 등 20개 시군, 6월 30일~7월 3일 접수

이미지 확대 경기도청 전경

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경기도와 경기주택도시공사(GH)가 무주택 도민의 주거 안정을 위해 매입임대주택 150가구에 대한 입주자를 6월 30일부터 7월 3일까지 모집한다.‘매입임대주택’은 GH가 기존 주택을 매입해 무주택 도민에게 시세보다 낮은 임대 조건으로 공급하는 주택이다.이번 공급 물량은 정기 모집 이후 미계약된 매입임대주택을 활용한 것으로, 보다 많은 도민에게 공공임대주택 입주 기회를 제공하기 위해 입주 자격을 일부 완화했다.자산 기준을 적용하지 않고 소득 기준을 완화해 입주 대상을 확대했다. 2순위는 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득 100% 이하, 3순위는 150% 이하까지 신청할 수 있다.또한 주택별 예비 입주자 모집 규모를 기존 3배수에서 4배수로 확대하고, 선계약 후 자격 검증 방식을 도입하는 등 공급 절차도 개선했다.공급 지역은 수원, 고양, 성남, 부천, 안산, 시흥, 의정부, 평택, 파주, 화성 등 20개 시군이며, 총 150가구다.입주자 모집 신청은 6월 30일부터 7월 3일까지 GH주택청약센터(https://apply.gh.or.kr)에서 온라인으로 진행한다.안승순 기자