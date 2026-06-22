메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

진주사랑상품권 100억원 발행…7월 1일부터 10% 할인 판매

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이창언 기자
이창언 기자
수정 2026-06-22 11:18
입력 2026-06-22 11:17

개인당 월 20만원 구매 가능
하반기 총 490억원 추가 발행

이미지 확대
경남 진주시청 전경. 2026.6.22. 진주시 제공
경남 진주시청 전경. 2026.6.22. 진주시 제공


경남 진주시는 물가 부담을 줄이고 민생경제 안정을 도모하고자 오는 7월 1일 모바일 진주사랑상품권 100억원을 발행한다고 22일 밝혔다.

이번에 발행되는 모바일 진주사랑상품권은 10% 할인된 금액으로 살 수 있다. 개인별 구매 한도는 월 20만원으로, ‘제로페이 앱’에서 구매하면 된다. 사용처는 지역 내 모바일 가맹점이다.

시는 올해 760억원 규모 진주사랑상품권을 발행할 계획이다. 상반기 270억원을 발행한 가운데 하반기에는 490억원을 추가 발행할 예정이다.

하반기에는 7월과 9월에 이어 개천예술제와 남강유등축제 등 지역 축제가 열리는 10월, 11월에 상품권을 발행해 지역 소비 촉진과 상권 활성화를 도모할 계획이다.

시 관계자는 “고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 시민과 소상공인에게 진주사랑상품권이 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인 경영 안정에 이바지할 수 있도록 상품권 발행을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

진주사랑상품권과 관련한 자세한 사항은 진주시 누리집(분야별 정보-생활정보-진주사랑상품권-공지사항)에서 확인하면 된다.

진주 이창언 기자
세줄 요약
  • 7월 1일 모바일 상품권 100억원 발행
  • 10% 할인 판매, 월 20만원 한도
  • 올해 760억원 규모 추가 발행 계획
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
7월 1일 발행되는 모바일 진주사랑상품권의 할인율은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기