화성미래비전위, ‘화성순환철도’ 등 교통·AI 민선 9기 공약 점검

세줄 요약 민선 9기 공약 500여 건 우선순위 점검

화성순환철도 타당성 용역 조기 추진

AI 행정·지역화폐 확대 방안 검토

이미지 확대 화성미래비전위원회가 22일 화성시민대학에서 전체회의를 갖고 있다. 화성시 제공

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화성특례시 민선 9기 출범을 준비 중인 ‘화성미래비전위원회(위원장 조승문)’가 22일 화성시민대학에서 전체회의를 열고 ‘화성순환철도’ 등 교통·AI와 관련된 민선 9기 공약을 점검했다.위원회는 이날 살맛 나는 화성을 위한 철도·도로망 구축, AI 첨단 산업 구축, 경제 교육 복지 문화 체육 등 500여 개의 공약 현안 숙원 사업에 대해 심층 토론을 거쳐 우선순위를 정하고 연차별로 추진해 나가기로 의견을 모았다.무엇보다 30분 이동 시대 완성을 위해 ‘화성순환철도’ 도입을 위한 타당성 용역을 조기에 추진키로 했다. 이와 함께 광역·시내 급행버스 및 공항버스 노선 신설 확대, 화성 내부 순환 도로망 완성, 동탄~인덕원선 조기 완공, 분당선 기흥~동탄 연장, 신분당선 봉담 연장, 동탄~청주공항 광역철도, 경기남부 광역철도(서울~화성 봉담) 등 교통 문제 해결을 위한 대전환을 중점 점검하기로 했다.또 골목상권 활성화를 위한 지역화폐 1조 원의 지속 발행을 추진하고 연중무휴(365일 24시간) 대민 행정 서비스 제공을 위해 200여 대 AI 공무원 ‘코리봇’ 도입을 적극 검토해 나갈 예정이다.조승문 위원장은 “미래비전위원회는 깊이 있는 토론을 통해 화성의 백년대계 초석을 세우는 아주 중요한 위원회”라며 “위원들의 다양한 토론과 논의를 거쳐 미래 세대에게 값진 선물을 줄 수 있는 방안을 검토해 나가자”고 밝혔다.한편, 민선 9기 시정 구호는 ‘시민과 함께 빛나는 화성’, ‘내 삶이 빛나는 행복 화성’ 등 다양한 의견이 제시됐으며 오는 7월 1일 공식 발표될 예정이다.안승순 기자