이재준 “민선 8기에 뿌린 수원대전환의 씨앗, 시민 삶에서 열매 맺을 것”

세줄 요약 수원대전환추진단 출범, 민선 9기 계획 착수

58명 구성, 공약 정책화·시정 방향 설정

생활비 부담 완화·문화관광·첨단과학 구상

이미지 확대 이재준 수원시장이 22일 ‘수원대전환추진단 출범식’에서 인사말을 하고 있다. 수원시 제공

이미지 확대 ‘수원대전환추진단’ 위원들이 22일 출범식 자리에서 기념 촬영을 하고 있다. 수원시 제공

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수원특례시는 22일 시청에서 민선 9기 시정운영 4개년 계획을 짤 수원대전환추진단 출범식을 열고 위원들에게 위촉장을 수여했다.분야별 전문가, 거버넌스 기관·단체, 시민사회단체 회원 등 58명으로 구성된 추진단은 8월 27일까지 활동하며 ▲공약사업 정책화를 위한 전략과제 발굴·제시 및 실천 방안 논의 ▲민선 9기 시정 목표 등 시정 방향 설정 ▲민선 9기 시정운영 4개년 계획 수립 등의 역할을 수행한다.추진단은 반값 생활 민생도시 분과, 문화관광 허브도시 분과, 첨단과학 연구도시 분과 등 3개 분과를 운영한다. 공동단장은 김성진 수원시정연구원장과 홍은화 수원시민사회단체협의회 상임공동대표가 맡았다.이재준 시장은 “민선 8기에 뿌린 수원 대전환의 씨앗이 민선 9기 4년 동안 시민 삶 안에서 열매를 맺을 수 있도록 수원대전환추진단이 역할을 해 달라”며 “현장에서 시민들의 목소리를 귀담아듣고 시민 삶에 도움이 되는 과제를 찾아주길 바란다”고 당부했다.이어 “수원 대전환은 시민 생활비 부담을 줄이고 ‘문화관광 허브도시’를 만들어 지역 경제를 살리며, 첨단과학연구도시를 조성해 미래 먹거리와 좋은 일자리를 창출하는 것”이라며 “시민과 함께 수원 대전환을 완성하겠다”고 약속했다.안승순 기자