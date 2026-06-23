모내기 한창인데, 벌써 벼 수확!…이천시, 전국 첫 벼베기 행사

세줄 요약 이천시, 전국 첫 벼베기 행사 개최

조생종 진부올벼 수확, 2월 모내기

수확 벼 전량 취약계층 전달 예정

이미지 확대 이천시(시장 김경희, 가운데)가 23일 호법면 안평리 일원에서 ‘2026년 이천쌀 전국 첫 벼베기 행사’를 가졌다. 이천시 제공

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경기 이천시가 23일 호법면 안평리 일원에서 ‘2026년 이천쌀 전국 첫 벼 베기 행사’를 가졌다.수확한 벼는 다른 농가보다 3개월가량 빠른 지난 2월 10일 모내기를 한 국산 조생종 ‘진부올벼’다.이곳에서 벼 베기가 가능했던 것은 인근 쓰레기 소각장의 남는 열을 재활용한 덕분이다. 해당 비닐하우스는 광역쓰레기소각장의 폐열을 공급받아 겨울철에도 내부 온도를 따뜻하게 유지하는 수막재배 기술을 도입했다.이날 수확한 벼의 예상 수확량은 정곡 기준 220㎏으로, 도정 과정을 거쳐 지역 내 어려운 취약계층 등에 전량 전달될 예정이다.김경희 이천시장은 “전국 첫 벼 베기 행사는 이천쌀의 우수성을 전국에 알리는 뜻깊은 행사”라며 “앞으로도 농업인의 소득 증대와 이천쌀 브랜드 경쟁력 강화를 위해 적극 지원하겠다”고 밝혔다.안승순 기자