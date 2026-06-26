“혼자 참지 마세요”…수원시, 모든 공직자 대상 인권침해 실태조사

세줄 요약 공직자 인권침해 실태조사 추진

1대1 면접으로 피해·위험요인 점검

조사 결과, 조직문화 개선에 활용

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수원특례시가 7월까지 모든 공직자를 대상으로 직장 내 인권침해부터 근무 환경·심리 사회적 위험 요인까지 살펴보는 ‘2026년 공직자 인권침해 실태조사’를 한다고 26일 밝혔다.조사는 전문 기관이 1대1 대면 면접 방식으로 진행한다.시는 2021년 수립한 ‘인권침해 실태조사 종합 추진 계획’에 따라 공공영역을 대상으로 3년 주기로 인권침해 실태조사를 하고 있다.2023년 공무원, 2024년 공무직 등을 대상으로 진행한 1차 조사에서는 직장 내 괴롭힘과 성희롱·성폭력, 특이 민원 피해 등이 확인됐다.이번 조사에서는 ▲지난 3년간(2024~2026년) 직장 내 인권침해 피해 경험 ▲제1차 조사 이후 인권 인식 변화 ▲근무 환경과 심리·사회적 위험 요인 ▲정신적 부담과 직무 영향 등을 살펴본다.특히 세계보건기구(WHO) 지표를 활용해 근무 환경과 정신 건강 관련 요인을 함께 진단하고, 조사 결과를 조직문화 개선과 인권 정책, 제도 개선을 위한 기초 자료로 활용할 계획이다.안승순 기자