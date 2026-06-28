해운대·송정해수욕장 개장 첫 주말 북적…이틀간 19만명 몰려

세줄 요약 해운대·송정해수욕장 첫 주말 19만여 명 방문

구름 낀 날씨에도 물놀이·산책·사진 촬영 이어짐

송정해수욕장 서핑객 가세로 해변 분위기 활기

이미지 확대 부산 해운대·송정해수욕장 개장 첫 주말인 28일 해운대해수욕장에서 시민과 관광객들이 물놀이를 즐기고 있다. 송도·광안리·다대포(동측·서측)·일광·임랑 등 부산지역 나머지 5개 해수욕장은 오는 7월1일 개장한다. 이 중 해운대는 9월 15일까지, 나머지 6개 해수욕장은 8월31일까지 문을 연다. 2026.06.28. 뉴시스

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부산 해운대해수욕장과 송정해수욕장이 정식 개장 후 첫 주말을 맞아 시민과 관광객들로 붐비며 본격적인 여름 피서철의 시작을 알렸다.28일 해운대구에 따르면 지난 26일 개장한 해운대·송정해수욕장에는 개장 첫날과 이튿날인 27일까지 이틀간 총 19만 4466명이 방문했다.개장 첫날인 26일에는 해운대해수욕장 6만 7697명, 송정해수욕장 1만 3844명 등 모두 8만 1541명이 찾았다. 이어 토요일인 27일에는 해운대해수욕장 9만 527명, 송정해수욕장 2만 2398명 등 총 11만 2925명이 방문해 피서객 수가 크게 늘었다.정식 개장 후 첫 휴일인 이날 역시 전날과 비슷한 규모의 인파가 해변을 찾으며 활기를 이어갔다.구름이 다소 낀 날씨에도 피서객들은 바닷물에 들어가 더위를 식히고, 백사장을 산책하거나 해변을 배경으로 사진을 찍으며 초여름 정취를 만끽했다. 서핑 명소인 송정해수욕장에서는 서핑 애호가들이 잇따라 파도를 타며 해변의 역동적인 분위기를 더했다.해운대해수욕장과 송정해수욕장은 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다. 송정해수욕장은 오는 8월 31일까지, 해운대해수욕장은 늦더위에 대비해 9월 15일까지 문을 연다.올해 해운대해수욕장에는 대형 해파리 유입을 막기 위한 차단망이 설치됐으며, 물놀이 중에 발생할 수 있는 응급상황에 신속히 대응하기 위한 물놀이 응급치료소도 새롭게 운영된다.부산 정철욱 기자