해마다 반복되는 고수온 피해… 아열대 어종 늘리는 양식업계

고수온 특보 지난해 85일로 증가

경남, 능성어 등 품종 전환에 속도

전남, 대응 예산 34억원으로 늘려

세줄 요약 고수온 장기화로 양식 피해 확대

경남, 아열대 어종 전환 속도

전남, 장비·예산 늘려 선제 대응

2026-06-30 19면

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기후 변화 영향으로 여름철 고수온 현상이 심해지면서 양식업계가 아열대성 어종을 늘리는 등 생존 전략을 바꾸고 있다. 지방자치단체도 장비와 지원 예산을 확대하는 등 총력 대응에 나섰다.29일 해양수산부 설명 등을 보면 고수온 특보(경보 기준 수온 28도 이상 3일 이상 지속) 발령 기간은 2021년 43일에서 2022년 64일, 2023년 57일, 2024년 71일, 2025년 85일로 증가했다. 같은 기간 전국 양식장 피해액은 2300억원을 넘었다. 국립수산과학원은 올여름 역시 우리 바다 표층 수온이 평년보다 1도 이상 높을 것으로 보고 있다.고수온 피해를 줄이고자 전국 최대 해상가두리 양식 지역인 경남은 양식 품종 전환에 속도를 내고 있다. 현재 도내 양식 어류는 약 1억 8980만 마리로, 조피볼락과 쥐치 등 고수온에 취약한 어종이 절반 이상을 차지한다. 다만 경남수산자원연구소를 중심으로 아열대 품종 연구가 확대하면서 변화가 시작됐다. 조피볼락 양식 규모는 1년 전 9500만 마리에서 올 1월 7300만 마리로 줄었다. 반면 고수온에 강한 능성어는 36만 마리에서 85만 마리로, 벤자리는 70만 마리 수준까지 증가했다. 도는 2028년까지 도내 양식 어류의 20%를 아열대 품종으로 전환할 방침이다.도는 고수온 피해 예방 지원도 강화한다. 긴급 방류 규모는 지난해 114만 9000마리에서 올해 400만 마리로 확대하고 양식수산물 재해보험의 어업인 부담분 중 지방비 지원율은 70%까지 높였다.전남도도 현장 중심 선제적 예방, 합리적 피해 복구와 경영 안정 지원 등을 중심으로 고수온 대응에 힘을 쏟고 있다.도는 액화산소공급기 등 대응 장비 16종 1만 278대를 확보했고 고수온 대응 예산도 34억원으로 늘렸다. 또 고수온에 취약한 어류와 전복 양식어가 밀집 연안을 ‘중점 관리 해역’으로 지정해 사료 공급 중단, 차광막 설치 등 양식장 관리를 지도할 계획이다. 이와 함께 전남해양수산과학원은 부세 종자 20만 마리를 여수 거문도와 완도 해상가두리 양식장에 분양했다.최복기 경남수산자원연구소 연구사는 “과거에는 피해가 발생하면 복구에 집중했지만 이제는 어종 전환과 예방 중심 정책이 더욱 중요해질 것”이라고 강조했다.창원 이창언·무안 류지홍 기자