의장단 선출 앞둔 경남도의회…국힘 싹쓸이 조짐에 갈등 격화

국민의힘 44석 우위 속 의장단 독식 가능성

민주당 “부의장·상임위원장 배분해야” 반발

이미지 확대 경남도의회 전경. 서울신문DB

세줄 요약 의장단 선출 앞둔 경남도의회, 원 구성 갈등 격화

국민의힘 다수 의석 바탕으로 후보 단독 선출

민주당, 협치 배분 요구하며 본회의 대응 검토

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

민선 9기 지방정부 출범과 함께 경남도의회도 새 원 구성에 들어가지만 시작부터 여야 간 갈등이 격화하고 있다.경남도의회는 오는 6일 제434회 임시회 제1차 본회의를 열어 제13대 전반기 의장과 제1·2부의장을 선출한다. 이어 7일 열리는 제2차 본회의에서는 상임위원장 7명을 선출할 예정이다.도의회는 1일부터 3일까지 의장·부의장 후보 등록을, 1일부터 4일까지 상임위원장 후보 등록을 받는다. 6일에는 개원식도 함께 진행된다.원 구성 협상은 사실상 중단된 상태다.전체 68석 가운데 국민의힘이 44석, 더불어민주당이 23석, 무소속이 1석을 차지한 가운데 국민의힘은 지난달 29일 의원총회를 열어 의장·부의장·상임위원장 후보 10명을 단독 선출했다.오는 6~7일 본회의에서 표결이 진행되면 국민의힘이 추천한 후보들이 모두 선출될 가능성이 높다. 직전 12대 도의회에서도 국민의힘이 의장단을 싹쓸이한 바 있어 이번에도 같은 결과가 예상된다.국민의힘은 다수당인 만큼 별도의 협의가 필요하지 않다는 입장이다.특히 국회 후반기 원 구성 과정에서 민주당이 법제사법위원장 자리를 양보하지 않은 사례 등을 거론하며 도의회 원 구성 역시 다수당 중심으로 이뤄져야 한다고 주장한다.반면 민주당은 협치 정신에 맞는 의장단 배분을 요구하고 있다.민주당은 자신들이 다수당이었던 11대 도의회 당시 국민의힘 측에 부의장 1석과 상임위원장 2석을 배정했던 전례를 들어 이번에도 부의장 1석과 상임위원장 2석을 배정해야 한다고 주장한다.김경수 민주당 대표의원 등 민주당 소속 도의원들은 지난달 29일 기자회견을 열어 국민의힘의 의장단 독식 시도를 중단하고 원 구성 협상에 나설 것을 촉구하기도 했다.민주당은 의장단 선출 본회의에는 참석하되 협치 무산에 항의하는 피케팅을 진행한 뒤 표결에는 참여하지 않는 방안도 검토하고 있다.창원 이창언 기자