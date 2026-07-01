큰절하는 장기수 천안시장, 1호 결재 “공공시설 365일 운영”

세줄 요약 취임 첫 결재로 공공시설 365일 운영 계획 확정

도서관·수영장 등 휴관일 최소화로 불편 해소

다음달부터 단계적 시행, 인력·예산은 보완

이미지 확대 천안인의 상 참배하는 장기수 시장 장기수 천안시장이 1일 취임을 맞아 태조산 보훈공원 ‘천안인의 상’을 찾아 참배하고 있다. 시 제공

이미지 확대 장기수 천안시장 취임사 장기수 천안시장이 민선9기 천안시장 취임식에서 취임사를 하고 있다. 시 제공

이미지 확대 장기수 천안시장이 취임식에서 ‘천안대전환, 시민과 함께’를 약속하며 큰절을 하고 있다. 이종익 기자

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장기수 충남 천안시장이 1일 취임 1호 안건으로 ‘천안시 공공시설 365일 운영 서비스 구축 계획’을 결재했다.장 시장은 도서관·수영장·청소년 시설 등 시민 생활과 밀접한 주요 공공시설이 공휴일과 정기 휴관일로 연간 40~60일 문을 닫는 불편을 해소하겠다는 의지다.장 시장은 인터뷰를 통해 “취임 첫 결재를 공공시설 365일 운영서비스로 결정한 것은 시민들이 가장 가까운 곳에서부터 변화를 체감할 수 있도록 하겠다는 약속”이라며 “시민과 함께 천안의 대전환을 만들어가겠다”고 말했다.시는 관련 부서 검토와 운영 체계 정비를 거쳐 내달 1일부터 단계적으로 사업을 시행할 계획이다.다만 시설별 구체적인 개방 일정은 시설 상황을 고려해 개방 범위와 시기를 정하고 적정한 인력 충원과 예산 확보를 통해 추진할 예정이다.이날 취임식에는 시민, 지역 국회의원, 광역·기초의원, 기관·단체장 등 1200여 명이 참석했다.장 시장은 취임사를 통해 민선 9기 시정 핵심 과제로 세대교체·산업교체·행정교체를 통한 ‘천안 대전환’을 제시했다.민선 9기 5대 시정 운영 방향은 △365일 시민이 행복한 일상 △4대 거점 중심의 360도 균형 발전 △100만 동행 경제 체제 구축 △24시간 맞춤형 복지 △일하는 천안시, 1등 혁신 행정 달성이다.천안 이종익 기자