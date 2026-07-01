제12대 의왕시장 김성제, “2030년 전국에서 가장 살기좋은 도시 완성하겠다”

이미지 확대 김성제 의왕시장이 1일 취임사를 하고 있다. 의왕시 제공

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김성제 경기 의왕시장이 1일 취임식을 갖고 민선 9기 업무를 시작했다.김 시장은 취임사를 통해 민선 9기 시정 비전으로 ▲대규모 도시개발 사업의 성공적 완성 ▲기업 유치와 일자리 창출을 통한 첨단자족도시 기반 마련 ▲체계적인 광역 교통체계 구축 ▲수준 높은 교육과 양질의 보육 환경 조성 ▲청년이 꿈꾸고 정착하는 활기찬 도시 조성 ▲시민이 행복한 문화·체육·복지 도시 조성 ▲시민이 건강하고 안전한 도시환경 조성을 제시하고 이를 실현하기 위한 정책 추진 로드맵을 시민들과 공유했다.그는 “앞으로의 4년은 의왕시의 품격을 한 단계 더 도약시키는 중요한 시기”라며 “시민 여러분께 약속드린 미래 비전과 정책들을 책임 있게 실현해 2030년 전국에서 가장 살기 좋은 명품도시 의왕을 반드시 완성하겠다”고 포부를 밝혔다.이어 민선 5·6·8기 시정을 이끈 행정 역량을 바탕으로 주요 현안 사업의 안정적인 추진과 시민이 체감하는 변화를 만들어 나가겠다고 강조했다.안승순 기자