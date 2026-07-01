‘민생이 답이다’ 최원용 평택시장, 1호 결재는 ‘평택 30분 생활권 구축 TF’

세줄 요약 취임식 개최, 민선 9기 공식 출발

환경미화 직원 간담회, 민생 행정 강조

1호 결재, 30분 생활권 TF 구성

이미지 확대 최원용 경기 평택시장이 1일 취임선서를 하고 있다. 평택시 제공

이미지 확대 최원용 평택시장이 ‘평택 30분 생활권 구축 TF 구성 및 운영계획’(1호 결재)에 서명하고 있다. 평택시 제공

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최원용 경기 평택시장이 1일 취임식을 갖고 민선 9기 평택시정의 공식 출발을 알렸다.취임식에 앞서 최 시장은 첫 공식 일정으로 보이지 않는 곳에서 평택시를 위해 헌신하는 환경미화 직원들과 간담회를 했다. 이에 대해 평택시 관계자는 민선 9기 시정의 핵심 철학인 ‘민생 중심 행정’을 상징적으로 보여주는 행보라고 설명했다.그는 취임 전부터 줄곧 시민의 일상과 가장 가까운 곳에서 행정의 답을 찾아야 한다는 점을 강조해 왔다.현충탑 참배에 이어 열린 취임식에서 최 시장은 민선 9기 평택시 슬로건인 ‘함께 성장하며 시민이 행복한 평택’을 바탕으로 앞으로의 시정 방향을 제시했다.그는 “평택은 이미 큰 성장의 길을 걸어왔다”면서 “이제는 성장의 속도만을 자랑하는 도시가 아니라 성장의 결과가 시민의 삶으로 돌아오는 도시가 되어야 한다”고 강조했다.그러면서 “도시의 성장은 시민과 함께할 때 더 단단해지고, 시민의 행복으로 이어질 때 비로소 의미가 있다”며 “교통, 주거, 교육, 복지, 환경, 일자리 등 시민 생활과 직결된 문제를 세심하게 살피고, 현장에서 답을 찾는 행정을 펼치겠다”고 약속했다.최 시장의 ‘1호 결재’는 ‘평택 30분 생활권 구축 TF 구성 및 운영계획’으로, 권역별 도심 단절과 장거리 이동 등 구조적 과제를 해소하기 위해 관련 부서가 참여하는 전담팀을 구성하는 내용을 담고 있다.해당 전담팀은 고덕~지제 축을 중심으로 첨단산업단지와 주거·문화·의료 기반 시설을 촘촘히 연결하고, 평택 전역을 30분 이내 생활권으로 묶는 스마트 교통망 구축 방안을 구체화해 나갈 계획이다.안승순 기자