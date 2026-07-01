한대희 군포시장, “미래 준비하는 도시, 활력 넘치는 경제도시, 모두가 행복한 도시 만들겠다”

세줄 요약 민선 9기 취임식에서 빠른 변화 강조

원도심·1기 신도시 재개발·재건축 추진

시민 주도 행정과 행복도시 비전 제시

이미지 확대 한대희 군포시장이 1일 취임선서를 하고 있다. 군포시 제공

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민선 9기 한대희 군포시장이 1일 시청 대회의실에서 취임식을 갖고 ‘군포의 빠르고 확실한 변화’를 강조했다.한 시장은 취임사를 통해 “빠른 혁신으로 멈춰 선 군포 발전을 변화시키라는 시민의 명령을 가슴 깊이 새기며 다시 새롭게 출발하겠다”며 “약속보다는 결과로 말보다는 변화로 확실하게 변화하는 모습을 반드시 만들어 내겠다”고 약속했다.그러면서 “군포의 가능성과 시민의 힘을 믿는다”며 “원도심과 1기 신도시의 재개발과 재건축을 빠르게 진행하며 미래를 준비하는 도시, 활력 넘치는 경제도시, 아이부터 어르신까지 모두가 행복한 도시를 만들겠다”고 말했다.그는 또 “모든 공직자와 함께 만드는 행정의 힘이 필요하고 직원들의 열정과 능력을 믿는다”며 “시민을 위해 소신껏 일하면 책임은 시장이 함께 할 것”이라고 덧붙였다.한 시장은 “오늘의 주인공은 시민 여러분이고 민선 9기의 주인도 시민”이라며 “앞서가는 시장이 아닌 시민과 함께 하는 시장으로 시민 의견을 토대로 시정의 길을 만들고 시민이 주도하고 체감하는 변화를 통해 시민주권도시 군포를 실현해 나가겠다”고 강조했다.안승순 기자