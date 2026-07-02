윤희신 태안군수 “적극 투자유치”…1호 결재 ‘세일즈기획단’

세줄 요약 취임 첫 결재로 세일즈기획단 설치 서명

투자유치·국도비 확보 전담 조직 구상

2027년 정식 신설 목표로 조직 정비

이미지 확대 윤희신 태안군수가 취임 1호 결재로 군수 직속 ‘세일즈기획단 설치·운영계획’서에 서명하고 있다. 군 제공

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윤희신 충남 태안군수가 취임 1호 결재로 투자유치와 첨단산업 기반 마련을 선택했다.2일 태안군에 따르면 윤 군수는 1일 첫 결재로 군수 직속 ‘세일즈기획단 설치·운영계획’서에 서명했다.세일즈기획단은 군수를 중심으로 투자유치와 국·도비 확보 적극 추진, 핵심 현안 사업의 추진력 강화 등을 위한 조직이다.기획단은 5급 단장을 두는 1단 2팀 체계로, 투자유치 전략 수립과 대외협력, 투자설명회·기업간담회 및 투자협약(MOU) 총괄을 맡는다.윤 군수는 직접 국회와 중앙부처, 기업과 투자기관 등을 방문하고 국·도비 확보와 투자유치에 나서는 발로 뛰는 현장 행정을 본격화할 방침이다.군은 하반기 조직진단에 세일즈기획단 신설안을 반영하고, 관련 조례 개정과 규칙 정비를 거쳐 2027년 1월 조직개편에 맞춰 정식 신설할 계획이다.윤 군수는 “세일즈기획단은 투자유치와 국·도비 확보를 체계적으로 추진하기 위한 전진기지”라며 “군수가 직접 국회와 중앙부처, 기업 현장을 찾아가는 세일즈 행정으로 민선 9기 핵심 과제를 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.태안 이종익 기자