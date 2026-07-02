박수현 첫 정무부지사, 구본영 전 천안시장 내정

세줄 요약 구본영 전 천안시장 정무부지사 내정

최재용 정책수석, 맹정호 정무수석 발탁

중앙협력·도민체감 성과 강조

이미지 확대 박수현 충남지사(왼쪽 두번째)가 2일 민선 9기 인선 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 최재용 정책수석 내정자, 박 지사, 구본영 정무부지사 내정자, 맹정호 정무수석 내정자. 도 제공

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박수현 충남도지사는 2일 민선 9기 초대 정무부지사로 구본영 전 천안시장을 내정했다. 정책수석으로는 최재용 전 소청심사위원회 위원장을, 정무수석은 맹정호 전 서산시장을 내정했다.그는 구 내정자에 대해 “국무총리실 1급 관리관과 23·24대 천안시장을 역임한, 중앙과 지방을 두루 경험한 행정가”라며 “충남의 주요 현안이 중앙정부와의 협력을 통해 실질적인 성과로 이어지도록 조정하고 뒷받침하는 역할을 충실히 수행할 것”이라고 기대감을 표했다.최 내정자에 대해서는 “제6대 인사혁신처 차장과 제31대 소청심사위원회 위원장 등을 역임한 정책·조직 운영 전문가”라고 설명했다.맹 내정자와 관련해서는 “지방행정의 현장성과 국정 운영의 경험을 함께 갖춘 인물로, 도민과 지역사회, 정치권을 잇는 소통과 협력의 역할을 할 것”이라고 말했다.박 지사는 “민선 9기 ‘통(通)하는 충남’ 도정은 도민과 더욱 가까이 호흡하고, 도민이 체감할 수 있는 성과로 답하는 도정을 만들 것”이라고 했다.홍성 이종익 기자