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천안시의회, 엄소영 의장·권오중 부의장 선출

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-07-02 17:38
입력 2026-07-02 17:38
세줄 요약
  • 제10대 전반기 의장단 선출 완료
  • 의장 엄소영·부의장 권오중 확정
  • 상임위원장·윤리특위 위원장 구성
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충남 천안시의회 전경. 서울신문DB
충남 천안시의회 전경. 서울신문DB


충남 천안시의회는 2일 제289회 임시회에서 제10대 전반기를 이끌어갈 의장단과 상임위원장을 최종 확정했다고 밝혔다.

이날 의장단 선거에서는 의장으로 엄소영 의원이, 부의장으로 권오중 의원이 선출됐다.

상임위원장은 △의회운영위원장 이교희 △경제산업위원장 복아영 △행정보건위원장 김철환 △복지문화위원장 정선희 △건설도시위원장 박종갑 의원이다.

윤리특별위원장에는 이영재 의원이 선출됐다.


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엄 의장은 “동료 의원들과 상생하고 협치하며, 의원들이 전문적인 역량을 발휘할 수 있도록 지원하겠다”고 했다.

천안 이종익 기자
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