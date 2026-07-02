천안시의회, 엄소영 의장·권오중 부의장 선출

세줄 요약 제10대 전반기 의장단 선출 완료

의장 엄소영·부의장 권오중 확정

상임위원장·윤리특위 위원장 구성

이미지 확대 충남 천안시의회 전경. 서울신문DB

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충남 천안시의회는 2일 제289회 임시회에서 제10대 전반기를 이끌어갈 의장단과 상임위원장을 최종 확정했다고 밝혔다.이날 의장단 선거에서는 의장으로 엄소영 의원이, 부의장으로 권오중 의원이 선출됐다.상임위원장은 △의회운영위원장 이교희 △경제산업위원장 복아영 △행정보건위원장 김철환 △복지문화위원장 정선희 △건설도시위원장 박종갑 의원이다.윤리특별위원장에는 이영재 의원이 선출됐다.엄 의장은 “동료 의원들과 상생하고 협치하며, 의원들이 전문적인 역량을 발휘할 수 있도록 지원하겠다”고 했다.천안 이종익 기자