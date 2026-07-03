메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

김기재 당진시장 1호 결재 ‘시민 안전’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-07-03 08:29
입력 2026-07-03 08:29
세줄 요약
  • 민선 9기 첫 결재, 시민 안전 최우선 선택
  • 여름철 자연재난 종합대책 서명, 인명피해 제로화 목표
  • 비상근무·대피체계·침수 방지 대책 점검
이미지 확대
취임 1호 결재로‘ 시민안전’을 선택한 김기재 당진시장이 각 부서장들이 참석한 가운데 자연재난 종합대책회의를 열고 있다. 시 제공
취임 1호 결재로‘ 시민안전’을 선택한 김기재 당진시장이 각 부서장들이 참석한 가운데 자연재난 종합대책회의를 열고 있다. 시 제공


김기재 충남 당진시장이 민선 9기 첫 결재로 ‘시민 안전’을 선택했다.

2일 당진시에 따르면 김 시장은 전날 1호 결재로 ‘2026년 여름철 자연재난 종합대책’에 서명했다.

이번 종합대책은 ‘예방 중심의 사전 대응으로 인명피해 제로화’를 목표로 한다.

종합대책에는 △단계별 비상근무 실시 △최우선 주민 대피 체계 구축 △인명피해 우려 지역 추가 발굴 관리 △지하공간(주차장) 및 주택 침수 피해 재발 방지 △재난 현장에 신속한 복구 인력·장비 투입 등이 담겼다.

김 시장은 2일 오전 각 부서장들이 참석한 가운데 자연재난 종합대책회의를 열고 재난안전대책본부 운영 방안, 주민 대피 및 현장 통제 중점사항 등 분야별 대책을 점검했다.

그는 종합대책회의에 이어 수해복구사업 현장 5곳을 방문해 추진 상황도 확인했다.



김 시장은 “시민 생명과 안전을 지키는 일이 가장 우선되어야 한다”며 “철저한 사전 대비와 신속한 현장 대응으로 자연재난으로부터 시민 생명과 재산을 지키는 데 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

당진 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김기재 시장의 1호 결재 내용은 무엇인가?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기