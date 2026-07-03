김기재 당진시장 1호 결재 ‘시민 안전’

세줄 요약 민선 9기 첫 결재, 시민 안전 최우선 선택

여름철 자연재난 종합대책 서명, 인명피해 제로화 목표

비상근무·대피체계·침수 방지 대책 점검

이미지 확대 취임 1호 결재로‘ 시민안전’을 선택한 김기재 당진시장이 각 부서장들이 참석한 가운데 자연재난 종합대책회의를 열고 있다. 시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김기재 충남 당진시장이 민선 9기 첫 결재로 ‘시민 안전’을 선택했다.2일 당진시에 따르면 김 시장은 전날 1호 결재로 ‘2026년 여름철 자연재난 종합대책’에 서명했다.이번 종합대책은 ‘예방 중심의 사전 대응으로 인명피해 제로화’를 목표로 한다.종합대책에는 △단계별 비상근무 실시 △최우선 주민 대피 체계 구축 △인명피해 우려 지역 추가 발굴 관리 △지하공간(주차장) 및 주택 침수 피해 재발 방지 △재난 현장에 신속한 복구 인력·장비 투입 등이 담겼다.김 시장은 2일 오전 각 부서장들이 참석한 가운데 자연재난 종합대책회의를 열고 재난안전대책본부 운영 방안, 주민 대피 및 현장 통제 중점사항 등 분야별 대책을 점검했다.그는 종합대책회의에 이어 수해복구사업 현장 5곳을 방문해 추진 상황도 확인했다.김 시장은 “시민 생명과 안전을 지키는 일이 가장 우선되어야 한다”며 “철저한 사전 대비와 신속한 현장 대응으로 자연재난으로부터 시민 생명과 재산을 지키는 데 행정력을 집중하겠다”고 말했다.당진 이종익 기자