리젠시빌주택, 의왕시에 사랑의 쌀 590kg 전달…저소득층에 전달

세줄 요약 리젠시빌주택, 의왕시에 쌀 590kg 기부

지역 상생 위한 사회공헌 나눔 추진

푸드뱅크 통해 저소득층에 전달 예정

이미지 확대 리젠시빌주택(전무이사 박흥석, 왼쪽)이 2일 어려운 이웃을 위해 사용해 달라며 쌀 590kg을 경기 의왕시( 의왕시 복지정책과장 노미경)에 기부했다. 의왕시 제공

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리젠시빌주택이 2일 시청 광장에서 어려운 이웃을 위해 사용해 달라며 쌀 590kg(백미 10kg 59포)을 경기 의왕시에 기부했다.리젠시빌 박흥석 전무이사는 “지역사회와의 상생을 위한 사회공헌 활동의 하나로 이번 나눔을 추진하게 됐다”고 밝혔다.노미경 의왕시 복지정책과장은 “리젠시빌주택의 사회공헌활동에 대한 적극적인 의지와 기부 활동에 감사하다”며 “시에서도 소외되는 분들이 없도록 더욱 촘촘한 복지 체계를 구축하겠다”고 화답했다.기부된 쌀은 의왕시 푸드뱅크를 통해 생활고를 겪는 관내 저소득층에게 전달될 예정이다.한편 리젠시빌주택은 의왕시 학의동 백운밸리에 공공지원 민간임대로 공급 중이다.안승순 기자