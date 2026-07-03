광진구의회, 제10대 전반기 의장단 선출…의장 고양석, 부의장 신진호

세줄 요약 제10대 광진구의회 전반기 의장단 선출

의장 고양석, 부의장 신진호 확정

상임위원장 선거로 원구성 마무리

이미지 확대 서울 광진구의회는 2일 제10대 전반기 의회를 이끌어갈 고양석(왼쪽) 의장과 신진호 부의장을 선출했다.

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서울 광진구의회는 2일 제10대 의회 첫 임시회에서 전반기 의장에 고양석 의원, 부의장에 신진호 의원을 선출했다고 3일 밝혔다.고 의장은 4선 의원(능동·구의2동·광장동·군자동)으로 제10대 광진구의회 최다선 의원이다. 제8대 전반기 의장과 제9대 후반기 부의장을 역임했다.신 부의장은 재선 의원(능동·구의2동·광장동·군자동)으로 고 의장과 함께 제10대 전반기 의회를 이끈다.고 의장은 “동료 의원의 뜻을 받들어 우리 의회가 화합하고 소통하며 구민 복리증진과 구정발전을 위해 내실 있는 의정활동을 펼칠 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.광진구의회는 3일 제2차 본회의를 열어 상임위원장 선거 등 원구성이 완료하고 본격적인 의정활동을 시작했다.조현석 기자