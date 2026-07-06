용인 처인구청 복합청사, 경기도 투자심사 통과…2032년 6월 준공

이미지 확대 용인시청 전경

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용인특례시는 처인구청 복합청사 건립사업이 지난달 29일 열린 ‘2026년 제2차 경기도 지방재정 투자심사위원회‘의 심사를 통과했다고 6일 밝혔다.지방재정 투자심사는 일정 규모 이상의 지방재정이 투입되는 사업에 대해 사업의 필요성과 타당성, 재원 조달 계획 등을 종합적으로 검토하는 행정절차다.처인구청 복합청사는 총사업비 1693억 8000만원을 들여 처인구 마평동 용인종합운동장 부지에 대지면적 1만 5000㎡, 연면적 3만 7983.57㎡ 규모로 건립된다. 청사는 지하 2층~지상 11층 규모이며, 별동으로 지상 7층 규모의 처인구보건소가 함께 들어설 예정이다.이상일 시장은 “처인구의 늘어나는 행정수요에 보다 적극적이고 효율적으로 대응하고 시민들에게 더 나은 행정서비스를 제공할 수 있도록 사업에 속도를 낼 것”이라며, “2032년 준공 목표보다 조기에 복합 신청사가 건립될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안승순 기자