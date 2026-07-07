민-관 협력 ‘이천시 동행서포터즈’, 복지사각지대 17가구 발굴 지원

이미지 확대 이천시 동행서포터즈 관계자들이 복지사각지대에 놓인 위기 가구 지원 대상을 심의하고 있다. 이천시 제공

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경기 이천시는 기존 공적 복지제도로는 지원받기 어려운 복지 사각지대 취약계층을 대상으로 추진한 ‘동행서포터즈 사업’을 통해 총 17가구에 5000만원 규모의 긴급복지비를 지원했다고 7일 밝혔다.‘동행서포터즈’는 중위소득 120% 이하이면서 공적 복지제도의 지원을 받지 못하는 위기가구를 대상으로 생계비, 의료비, 주거비 등을 긴급 지원하는 사업이다. 14개 읍·면·동 지역사회보장협의체와 이천시지역사회보장협의체가 협력해 위기가구를 발굴하고 심의를 거쳐 맞춤형 지원을 제공한다.올 3월부터 5월까지 총 6차례의 심의를 통해 대상자를 선정했다.성수석 이천시장은 “복지 사각지대에 놓인 시민들이 제도의 한계로 어려움을 겪지 않도록 민·관 협력을 더욱 강화하고 있다”라며 “앞으로도 도움이 필요한 시민을 선제적으로 발굴하고 민간자원을 적극 연계해 시민 누구도 소외되지 않는 이천을 만들어 나가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자