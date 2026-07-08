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화성특례시, “2026 정조대왕·혜경궁 홍씨 찾습니다”

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안승순 기자
수정 2026-07-08 09:28
입력 2026-07-08 09:28
세줄 요약
  • 정조대왕·혜경궁 홍씨 선발대회 참가자 모집
  • 화성시민·직장인·예술단체 활동가 지원 가능
  • 최종 선발자, 홍보 투어와 행사 참여 예정
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화성특례시가 오는 29일 열리는 ‘2026 정조대왕·혜경궁 홍씨 선발대회’ 참가자를 24일까지 모집한다.

시는 서류 심사를 통해 정조대왕 역과 혜경궁 홍씨 역 지원자 중 각각 6명을 뽑은 뒤 29일 오후 4시 다원이음터 대강당에서 최종 각 1명을 선발할 예정이다.

지원 대상은 화성시민을 비롯해 화성시 소재 직장인과 관내 예술단체 활동가다. 정조대왕 역은 45세 이하 성인 남성, 혜경궁 홍씨 역은 60세 이하 성인 여성이 지원할 수 있다.

선발된 두 명은 2026년 8월부터 9월까지 관내 주요 지역 홍보 투어와 각종 이벤트와 함께 정조대왕 능행차 화성 구간 행렬, 정조효문화제 행사장 홍보 투어, 산릉제례 어가행렬 제향 참관 등 다양한 행사에 참여한다.



정명근 화성시장은 “정조효문화제와 정조대왕 능행차는 시민과 함께 만들어가는 시 대표 역사문화축제”라며 “시민이 정조대왕과 혜경궁 홍씨를 직접 재현하며 화성의 역사와 효 문화를 알릴 수 있는 뜻깊은 프로그램에 많은 시민의 관심과 참여를 당부한다”고 밝혔다.

안승순 기자
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