세줄 요약 용인~서울역 광역버스 M4116번·4105번 신설

강남대역·양지파인리조트 출발, 서울역 연결

출퇴근 편의·접근성 향상 기대

이상일, “용인 시민의 서울 이동 편의·접근성 많이 향상될 것”

이미지 확대 이상일 용인시장이 2024년 6월 5일 백원국 국토교통부 제2차관을 만나 교통망 확충을 건의하고 기념 촬영을 하고 있다. 용인시 제공

M4116번은 강남대역을 기점으로 수원컨트리클럽, 기흥역, 롯데캐슬스카이·이안두드림·백남준아트센터, 상미마을·신갈오거리 등을 거쳐 서울역까지 운행한다.

총 5대로 1일 20회, 출근 시간대에는 수요대응형 전세버스 3회를 추가 운행한다.

차량은 71인승 2층 전기버스로

남동공영차고지 충전기 시설이 설치되는 대로 운행을 시작한다.

총 8대로 1일 32회 운행한다. 차량은 45인승 CNG(Compressed Natural Gas) 버스다.

이상일 시장은 2024년 6월 국토부 제2차관을 만나 서울로 출퇴근하는 용인 시민의 어려움을 설명하며 광역버스 준공영제 사업에 용인 노선을 포함해야 한다고 요청했고 노선을 반영시켰다.

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용인특례시는 용인 강남대역·양지파인리조트 등과 서울역을 잇는 광역버스 M4116번과 M4105번 운행을 곧 시작한다고 8일 밝혔다.M4105번은 8월 1일부터 양지파인리조트를 출발해 양지사거리, 동부동행정센터, 서울병원, 고림고, 유림동·방축, 둔전역, 포곡, 전대·에버랜드 등을 거쳐 서울역까지 운행한다.이 시장은 “이번 광역버스 노선 신설로 서울역을 오가는 시민들의 교통 편의는 증진될 것으로 기대한다”며 “운송 개시 전까지 차량과 차고지, 운행 준비 사항 등을 차질 없이 마무리해 시민이 안정적으로 광역버스를 이용할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.안승순 기자