제10대 성동구의회 개원…전반기 의장 오천수·부의장 엄경석 선출

세줄 요약 제10대 전반기 의장단·상임위 구성 완료

의장 오천수, 부의장 엄경석 선출

개원식 열고 본격 의정활동 출발

이미지 확대 서울 성동구 의회가 지난 6일 개원식을 열고 본격적인 의정활동에 들어갔다. 14명의 의원들은 구민의 권익과 복리를 증진하고 구정의 건전한 발전을 위해 의원 직무를 성실히 수행할 것을 다짐했다. 사진: 성동구의회 제공.

서울 성동구의회는 지난 6일 열린 제292회 임시회에서 제10대 전반기 의장단 및 상임위원회 구성을 완료했다고 9일 밝혔다.

이미지 확대 서울 성동구의회는 지난 6일 열린 본회의에서 10대 전반기 의장단에 오천수(왼쪽) 의장과 엄경석 부의장을 선출했다. 사진:성동구의회 제공.

이어 제10대 성동구의회 개원식을 열고 본격적인 의정활동의 닻을 올렸다. 14명의 의원들은 법령을 준수하고 구민의 권익과 복리를 증진하며 구정의 건전한 발전을 위하여 의원의 직무를 성실히 수행할 것을 선서했다.

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이날 열린 본회의에서는 전반기 의장에 오천수(더불어민주당) 의원이 선출됐다. 오 의장은 제9대 후반기 부의장, 제8대·9대 의회운영위원장 및 행정재무위원장을 역임하며 다양한 경험과 노하우를 쌓아온 3선 의원이다.부의장에는 엄경석(국민의힘) 의원이 선출됐다. 엄 부의장은 3선 의원으로 제9대 후반기 행정재무위원장으로 활동하는 등 차분하면서도 예리한 의정활동을 펼쳐왔다.지난 7일 열린 제2차 본회의에서는 각 상임위원회 위원을 선임하고 위원장 선거를 실시했다. 의회운영위원장에는 임영희(더불어민주당) 의원, 행정재무위원장에는 정교진(국민의힘) 의원, 복지건설위원장에는 유영희(더불어민주당) 의원이 각각 선출됐다.오 의장은 “성동구의회가 구민의 대의기관 역할을 충실히 할 수 있도록 최선을 다하겠다”면서 “집행부에 대한 견제와 감시를 하되 구민의 삶을 위한 일에는 협력하는 균형 있는 의회를 만들어 가겠다”고 말했다.조현석 기자