한대희 군포시장, 재개발·재건축 직접 챙긴다…시장실에 추진현황 대시보드 설치

세줄 요약 시장실 내 주거정비 추진현황 대시보드 구축

재개발 17곳·재건축 16곳, 총 33개 구역 관리

인허가·현장 이슈 점검, 데이터 기반 대응

이미지 확대 군포시장실에 설치된 ‘주거정비 추진현황 대시보드’. 군포시 제공

경기 군포시가 재개발과 재건축 등 주거정비 사업의 추진 현황을 실시간으로 확인하고 체계적으로 관리할 수 있는 ‘주거정비 추진현황 대시보드’를 시장실 내에 구축했다.

대시보드는 17개 재개발 정비사업 구역과 16개 특별정비예정구역(재건축) 등 총 33개 구역의 추진 현황을 한눈에 파악할 수 있도록 구성했다. 시의 총인구수와 출생아 수 등 주요 시정 지표도 실시간으로 확인할 수 있다.

한대희 군포시장은 “이번 대시보드 구축으로 데이터 기반의 신속하고 정확한 의사결정이 가능해질 것”이라며 “향후 행정을 통해 수집된 공공 데이터를 시 홈페이지에 개방하여 시민들과 투명하게 공유하는 방안도 마련하겠다”고 밝혔다.

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시는 민선 9기 한대희 시장이 최우선 과제로 강조해 온 ‘빠르고 확실한 주거환경 개선’을 실현하기 위한 조치라고 밝혔다.시는 대시보드 TV 화면을 통해 송출되는 시스템을 활용해 인허가 절차 진행 상황과 현장 이슈를 점검하고 신속하게 대응한다는 방침이다.안승순 기자