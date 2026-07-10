한대희 군포시장, 재개발·재건축 직접 챙긴다…시장실에 추진현황 대시보드 설치

세줄 요약
- 시장실 내 주거정비 추진현황 대시보드 구축
- 재개발 17곳·재건축 16곳, 총 33개 구역 관리
- 인허가·현장 이슈 점검, 데이터 기반 대응
경기 군포시가 재개발과 재건축 등 주거정비 사업의 추진 현황을 실시간으로 확인하고 체계적으로 관리할 수 있는 ‘주거정비 추진현황 대시보드’를 시장실 내에 구축했다.
시는 민선 9기 한대희 시장이 최우선 과제로 강조해 온 ‘빠르고 확실한 주거환경 개선’을 실현하기 위한 조치라고 밝혔다.
대시보드는 17개 재개발 정비사업 구역과 16개 특별정비예정구역(재건축) 등 총 33개 구역의 추진 현황을 한눈에 파악할 수 있도록 구성했다. 시의 총인구수와 출생아 수 등 주요 시정 지표도 실시간으로 확인할 수 있다.
시는 대시보드 TV 화면을 통해 송출되는 시스템을 활용해 인허가 절차 진행 상황과 현장 이슈를 점검하고 신속하게 대응한다는 방침이다.
한대희 군포시장은 “이번 대시보드 구축으로 데이터 기반의 신속하고 정확한 의사결정이 가능해질 것”이라며 “향후 행정을 통해 수집된 공공 데이터를 시 홈페이지에 개방하여 시민들과 투명하게 공유하는 방안도 마련하겠다”고 밝혔다.
안승순 기자
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