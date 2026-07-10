도자·공예도시 이천, 제56회 경기도공예품대전 단체부문 ‘최우수상’ 수상

세줄 요약 이천시, 경기도공예품대전 단체부문 공동 최우수상 수상

개인 부문 12점 입상, 지역 공예 경쟁력 입증

시, 공예인 창작활동과 우수공예품 지원 지속





이미지 확대 이천시(시장 성수석, 오른쪽 3번째)가 ‘제56회 경기도공예품대전’에서 화성시와 함께 단체부문 최우수상을 받았다. 이천시 제공

경기 이

천시가 ‘제56회 경기도공예품대전’에서 화성시와 함께 단체 부문 공동 최우수상을 받았다.

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경기도가 주최하고 한국도자재단이 주관하는 경기도공예품대전에서 이천시는 지난해까지 3년 연속 단체 부문 우수상을 수상한 데 이어 올해는 단체 부문 최우수상을 받으며 대한민국 대표 도자·공예도시의 위상을 다시 한번 입증했다.개인 부문에서는 박채영 작가의 <청자박지상감 찔레꽃 혼수>와 인현식 작가의 <어울림 다기세트>가 은상을 받았고, 조세연 명장의 <도자기조명>이 동상을 수상했다. 나용환 작가의 <분청야생화문화금다기세트>와 신경욱 작가의 <화연>이 장려상을 받는 등 모두 12점이 입상했다.이천시는 <우수공예품 개발·육성 지원사업>을 통해 지역 공예인의 창작활동과 우수 공예품 개발을 지속적으로 지원하며 이천 공예의 경쟁력을 높여가고 있다.성수석 이천시장은 “단체 부문 최우수상 수상은 지역 공예인들의 끊임없는 연구와 열정이 만들어낸 값진 성과”라며 “앞으로도 공예인들의 창작활동을 적극 지원하고, 대한민국 대표 도자·공예도시로서의 위상을 더욱 높여 나가겠다”라고 밝혔다안승순 기자