민선9기 군포시, ‘직위 공모제’로 인사 투명성·객관성 강화

이미지 확대 군포시청 전경

경기 군포시가 민선 9기 한대희 시장의 핵심 공약인 ‘인사의 투명성과 객관성 확보를 통한 인사행정의 신뢰도 제고, 성과 중심의 공정한 조직문화 정착’을 실현하기 위해 8개 팀장 직위에 대해 공모제를 실시한다.

한대희 시장은 “이번 직위공모제가 인사의 투명성과 객관성을 확보하겠다는 공약사항을 실천하는 핵심 이정표가 될 것이다”며 “역량과 성과로 평가받는 공정한 조직 문화를 정착시켜 직원들에게는 성장의 기회를 제공하고 시민들께는 신뢰받는 행정을 선보이겠다”고 밝혔다.

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공모 대상은 뉴미디어팀장, 조사팀장, 총무팀장, 직소민원팀장, 예술팀장, 기업유치팀장, 동물복지팀장, 청년팀장 등 8개 직위이며, 지원 자격은 무보직을 포함한 6급 직원이다.시는 공모제를 통해 인사의 객관성과 투명성을 강화해, 전 직원이 신뢰할 수 있는 인사시스템을 구축하고 능력을 갖춘 인재에게 역량을 발휘할 수 있는 기회를 제공할 계획이다.안승순 기자