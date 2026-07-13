김성제 시장 “버스승강장 체계적 모니터링, 수준 높은 교통서비스 제공할 것”

세줄 요약 버스정류장 전수조사 후 노후시설 교체 완료

일반승강장·BIT 교체와 신규 설치 추진

하반기 추가 정비와 온열의자 점검 예정

이미지 확대 최근 교체 된 의왕 오전공단 버스정류장. 의왕시 제공

경기 의왕시가 관내 버스정류장에 대한 전수조사 후 노후 시설의 교체 및 환경 개선을 마쳤다고 13일 밝혔다.

일반승강장 23개소를 교체하고 1개소를 신규 설치했다. 또한, 버스정보안내단말기(BIT) 13개소를 교체하고 4개소를 신규 설치했다.

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시는 지난 4월부터 버스정류장의 시설 노후도를 점검하고, 이용객 수와 시설 상태 등을 종합적으로 고려해 우선순위를 정한 뒤이와 함께 일반승강장 269개소와 스마트쉘터 18개소 등 총 287개소의 버스 승강장을 대상으로 한 환경 개선 작업도 마쳤다. 환경정비는 외부 고압 세척을 비롯해 내부 바닥재 정비, 곰팡이 제거 등 쾌적하고 안전한 승강장 환경 조성에 맞춰졌다.시는 하반기에도 시설 노후도 등 우선순위에 따라 승강장 정비를 추진하고 겨울철 대비 온열 의자의 점검과 보수 등을 시행할 예정이다.김성제 시장은 “앞으로도 버스 승강장의 지속적인 모니터링과 체계적인 관리를 추진해 시민들이 체감할 수 있는 수준 높은 교통 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안승순 기자