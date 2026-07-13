은평구의회, 제10대 전반기 의장단· 상임위원장 선출…의장 신윤경, 부의장 박성도

세줄 요약 제10대 전반기 의장단 선출 완료

상임위·운영위·윤리특위 구성 마무리

민생 현안 해결 위한 의정활동 예고

이미지 확대 서울 은평구의회는 지난 6일 열린 제323회 임시회 제1차 본회의에서 제10대 전반기 의회를 이끌어갈 신윤경(왼쪽) 의장과 박성도 부의장을 선출했다. 사진: 은평구의회 제공.

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서울 은평구의회는 제323회 임시회에서 제10대 전반기 의장단 선출과 상임위원회 및 특별위원회 구성을 마치는 등 전반기 의정체제 구축을 완료했다고 13일 밝혔다.은평구의회는 지난 6일부터 8일까지 3일간의 일정으로 진행된 임시회를 폐회했다. 이번 임시회는 제10대 은평구의회의 첫 원구성 절차를 진행하는 회기로 의회는 의장단과 각 상임위원회 및 특별위원회 구성을 마무리했다.지난 6일 열린 제1차 본회의에서는 전반기 의장에 신윤경 의원(진관동)과 부의장에 박성도 의원(녹번동·응암1동)이 선출됐다.이어 회기 둘째 날인 7일 제2차 본회의에서는 행정복지위원회와 재무건설위원회 위원을 선임하고 각각의 위원장을 선출했다.주민 생활과 밀접한 복지, 교육, 문화, 보건 등을 담당하는 행정복지위원회 위원장장에는 이경구 의원(불광1·2동)이 선출됐고, 지역발전과 밀접한 예산과 재정, 도시계획 등을 심의하는 재무건설위원회 위원장에는 황호진 의원(갈현1·2동)이 선출됐다.8일 열린 제3차 본회의에서는 의회 운영 전반과 의사일정을 조정하고 효율적인 의회 운영을 지원하는 핵심 기구인 운영위원회 위원을 선임하고 운영위원장으로 신현일 의원(녹번동·응암1동)을 선출했다.특히 본회의에서는 ‘윤리특별위원회 구성 결의안’을 의결하고 위원을 선임했으며, 윤리특별위원장에는 김송희 의원(비례대표)이 선출됐다. 의회는 이번 윤리특별위원회 구성을 통해 의원들의 책임성과 청렴성을 강화하고, 보다 투명하고 신뢰받는 의회를 만드는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.은평구의회는 전반기 의정체계를 구축함에 따라 향후 지역경제 활성화와 복지 확대, 도시환경 개선 등 다양한 민생 현안 해결과 주민 의견을 정책에 반영하기 위한 본격적인 의정활동에 돌입할 예정이다.의회는 앞으로 집행부에 대한 견제와 감시 기능을 충실히 수행하는 동시에 정책 대안을 제시하는 생산적인 의회상을 구현하며 구민 중심의 지방자치를 실현해 나간다는 방침이다.조현석 기자