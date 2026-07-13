경기소방 최초 내부 승진 여성 소방정 탄생…119종합상황실 상황4팀장 허선경

세줄 요약 경기소방 34년 만의 내부 승진 여성 소방정 탄생

119종합상황실 허선경, 전문성과 리더십 인정

추미애 지사, 현장 헌신과 후배 희망 강조

이미지 확대 추미애 경기도지사(왼쪽)가 13일 허선경 소방정에게 임명장을 수여한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 경기도 제공

34년 경기 소방 최초의 내부 승진 여성 소방정이 탄생했다.

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경기도는 승진 주인공인 허선경 소방정이 그동안 화재 예방과 재난 대응, 조직 운영 등 다양한 분야에서 전문성과 리더십을 인정받아왔다고 밝혔다. 소방서장급인 소방정은 경기도에 49명이 있다.13일 경기도청 집무실에서 경기도소방재난본부 소방준감 및 소방정 승진자에게 임명장을 수여하는 자리에서 추미애 도지사는 “허선경 소방정의 승진은 성별이 아니라 현장에서 쌓아온 전문성과 책임, 그리고 도민의 생명과 안전을 지키기 위한 헌신이 만든 결과”라며 “경기도소방의 새로운 역사가 앞으로 더 많은 후배들에게 희망과 도전의 이정표가 되길 바란다”고 밝혔다.이날 박정훈 소방준감과 문충락·서의석·조재관·이용석 소방정도 함께 임명장을 받았다.추 지사는 승진자들에게 “도민의 안전을 가장 중요하게 생각하고 현장의 목소리에 더욱 귀 기울여 달라”며 “대원들의 건강과 안전을 세심히 살피고 현장의 어려움은 적극 소통해 개선될 수 있도록 함께 노력해 달라”고 당부했다.현재 경기도소방에는 현장과 예방, 구조·구급, 행정 등 다양한 분야에서 약 1700명(전체의 약 15%)의 여성 소방공무원이 근무하고 있다.안승순 기자