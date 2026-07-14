용인시, AI 기반 초등학교 통학로 ‘스마트 횡단 보도’ 46곳으로 확대

세줄 요약 초등 통학로 17곳 AI 횡단보도 추가 설치

보행자·차량 실시간 감지, 신호 자동 연장

CCTV 연계 모니터링으로 스쿨존 안전 강화

이미지 확대 용인시 스마트 횡단보도 구성도

처인구 왕산초, 능원초(2곳), 용인초, 기흥구 동백초(2곳), 구갈초(2곳), 신갈초(2곳), 서농초(2곳), 수지구 토월초, 새빛초(2곳), 대지초(2곳) 등 17곳이다.

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용인특례시는 초등학교 통학로 17곳에 인공지능(AI) 기술을 활용한 ‘스마트 횡단보도 시스템’을 설치한다고 14일 밝혔다.스쿨존(어린이보호구역) 내 교통사고를 예방하고 안전 사각지대를 줄이기 위한 사업이다.9월까지 총사업비 10억 4000만 원을 들여 설치되는 스마트 횡단보도는 처인구 용인초등학교,스마트 횡단보도는 첨단 AI 감지 딥러닝 기술을 통해 보행자와 차량의 움직임을 실시간으로 추적·분석하는 지능형 교통안전 시스템이다.보행 속도가 느린 어린이 등 교통약자가 신호 시간 내에 횡단보도를 건너지 못하거나 예기치 못한 돌발 상황이 생기면 AI가 이를 인지해 보행 신호를 자동으로 연장한다. 이와 동시에 전광판과 음성 경고를 통해 운전자와 보행자에게 위험을 실시간으로 전파해 사고를 막는다.시는 첨단교통센터의 핵심 인프라인 교통관제 폐쇄회로(CC)TV 시스템과 스마트 횡단보도를 24시간 실시간으로 연계하는 모니터링 체계도 구축했다.앞서 시는 올해 6월까지 기흥구 백현초, 처인구 둔전초, 수지구 대현초 등 29곳에 스마트 횡단보도를 설치했다.시는 앞으로 어린이보호구역뿐 아니라 요양원, 경로당, 노인복지관 등 노인보호구역 10곳에도 스마트 횡단보도를 확대 설치할 계획이다.이상일 시장은 “돌발 상황을 스스로 인지하고 해결하는 첨단 스마트 교통 인프라를 촘촘하게 구축해 학부모들이 안심하고, 아이들이 안전하게 성장할 수 있는 ‘스마트 안전 도시 용인특례시’를 조성하겠다”고 밝혔다.안승순 기자