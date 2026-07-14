광진구의회, 국립서울현충원 참배로 제10대 의정 출발

세줄 요약 국립서울현충원 참배로 제10대 의정 출발

순국선열·호국영령 추모와 애국 의지 다짐

구민 신뢰받는 의정, 광진구 발전 약속

이미지 확대 서울 광진구의회 고양석 의장 등 의원들이 지난 13일 서울 동작구 국립서울현충원에서 헌화와 분향을 하며 제 10대 의정활동의 각오를 다지고 있다. 사진: 광진구의회 제공.

광진구의회가 국립현충원 참배로 제10대 의정의 출발을 알렸다.

광진구의회는 지난 13일 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 순국선열과 호국영령의 숭고한 뜻을 기리고, 구민에게 신뢰받는 의정을 만들겠다는 의지를 다졌다고 14일 밝혔다.

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서울이날 참배는 제10대 광진구의회 출범을 맞아 의정활동의 각오를 다지기 위해 마련됐으며, 고양석 의장을 비롯한 광진구의회 의원들이 참석해 헌화와 분향을 했다.고 의장은 방명록에 ‘순국선열과 호국영령의 나라사랑 정신과 소중한 희생을 가슴 깊이 새깁니다’라고 적으며 광진구의회 의원들과 본격적인 의회 출범에 앞서 애국에 대한 의지를 다졌다.고 의장은 “제10대 의회는 구민의 목소리에 귀 기울이며 광진구 발전과 구민 여러분의 희망찬 일상을 열어드리는 데 온 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.조현석 기자