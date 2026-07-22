촘촘한 아동 안전망 구축…안양시, 초등 25곳 ‘아동보호구역’ 지정

세줄 요약 초등학교 주변 25곳 아동보호구역 지정

CCTV·AI 관제 통한 24시간 안전관리

등하교 시간대 순찰 강화와 범죄 예방

이미지 확대 안양시청 전경

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경기 안양시는 지난 6월 29일부터 7월 21일까지 행정 예고 및 시민 의견 수렴 절차를 거쳐 만안구 9개소와 동안구 16개소 총 25개 초등학교 주변을 아동보호구역으로 지정했다고 22일 밝혔다.‘아동보호구역’은 지자체가 유괴 등 범죄 위험으로부터 아동을 보호하기 위해 지정하는 특화 구역이다. 도시공원은 출입문을 중심으로, 유치원·초등학교·특수학교·어린이집 등의 시설은 부지 외곽 경계선을 기준으로 각각 반경 500m 이내의 일정 구역을 지정할 수 있다.시는 아동보호구역 내 안전 강화를 위해 스마트도시통합센터 통합 관제 CCTV를 활용한 24시간 모니터링 체계를 운영하고, 인공지능(AI) 기반 지능형 관제 시스템을 활용해 위험 상황 발생 시 신속 대응할 예정이다.특히 아동 이동이 집중되는 등하교·방과 후 시간대에는 모니터링을 강화하고, 각 경찰서와 협력해 순찰 활동을 확대하는 등 아동 대상 범죄 예방을 위한 현장 대응 체계를 강화한다.최대호 시장은 “아동보호구역 지정은 아이들이 생활하는 공간을 보다 안전하게 만들기 위한 실질적인 예방 조치”라며 “스마트 안전 관리 체계와 민·관·경 협력을 강화해 단 한 명의 아동도 안전 사각지대에 놓이지 않는 ‘아동친화도시 안양’을 만들어 가겠다”고 말했다.안승순 기자