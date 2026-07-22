‘환경 살리고 기부도 하고’…수원시, 학교급식 잔식으로 3624명에 음식 나눔

세줄 요약 학교급식 잔식 기부로 취약계층 3624명 지원

28회 운영, 잔식 6529㎏·후식 3414개 전달

자원봉사 428명 참여, 탄소 배출도 감축

이미지 확대 수원시 자원봉사자들이 먹거리 취약계층에 전달할 학교급식 잔식을 포장하고 있다. 수원시 제공

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수원특례시가 ‘학교급식 잔식 기부 시범사업’으로 석 달 동안 먹거리 취약계층 3624명에게 음식을 지원했다고 22일 밝혔다.시는 지난 3월 24일부터 6월 30일까지 매주 화·목요일 28회에 걸쳐 잔식 기부사업을 진행한 결과 잔식 6529㎏과 후식 3414개를 기부받아 2만 5876팩으로 나눠 총 3624명에게 전달했다. 자원봉사자 428명이 참여했다.학교급식 잔식 기부사업은 학교급식에서 배식하지 않고 남은 음식을 먹거리 취약계층에 지원해 돌봄 사각지대를 해소하고, 식량자원을 순환하는 사업이다. 지난해 하반기 사업을 시작했고 현재 14개 학교, 복지기관 8개소, 지원기관 4개소 등 26개 기관이 참여하고 있다.학교는 학교급식 잔식을 기부하고 수원지속가능발전협의회는 잔식 수집·운반, 전용 용기 등을 지원한다. 복지기관은 수혜자(먹거리 취약계층)를 모집해 기부받은 잔식을 배분한다. 수원시교육지원청은 학교 모집·참여 연계를, 수원시자원봉사센터는 자원봉사자 모집을 지원한다.올해는 재가노인지원센터가 새롭게 참여해 거동이 불편한 어르신에게 음식을 전달하며 잔식 기부사업이 ‘사회적 돌봄’으로 확장됐다.수원시의 잔식과 후식 기부로 7933만 원의 경제적 가치가 창출됐고, 학교는 음식물 쓰레기 처리 비용 절감 효과를 거뒀다. 음식물 쓰레기 감축으로 탄소 배출량 1254CO₂eq/kg(누적량)을 줄였다.오은영 수원시학교급식지원센터장은 “학교와 복지기관, 자원봉사자가 함께하는 잔식기부사업은 경제적·환경적 가치를 실현하고, 사회적 돌봄까지 확장되는 의미 있는 활동”이라며 “9월 1일 시작되는 하반기 사업에서 더 많은 이웃에게 음식 나눔을 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.안승순 기자