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과천시 굴다리길 새 이름 ‘별양꽃냇길’ 확정…별양+꽃길+냇길

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안승순 기자
수정 2026-07-22 11:45
입력 2026-07-22 11:45
세줄 요약
  • 시민 공모로 굴다리길 새 이름 확정
  • 별양·꽃길·냇길 의미 결합한 명칭
  • 도로명주소 절차 거쳐 공식 사용 예정
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과천 별양꽃냇길. 과천시 제공
과천 별양꽃냇길. 과천시 제공


경기 과천시는 시민 공모를 통해 굴다리길의 새 이름을 ‘별양꽃냇길’로 결정했다고 22일 밝혔다.

지난 4월 16일부터 5월 8일까지 진행된 명칭 공모에는 총 771건의 명칭이 접수되는 등 큰 관심을 끌었다.

‘별양꽃냇길’은 지역명인 ‘별양’에 아름다운 거리의 이미지를 담은 ‘꽃길’과 앞으로 조성될 실개천을 상징하는 ‘냇길’을 더한 이름이다. 시민이 제안한 명칭을 바탕으로 공간의 특성과 미래 비전을 함께 담았다.

‘별양마중길’, ‘과천이음길’, ‘향촌숲길’이 우수작으로 선정되는 등 총 17건이 수상했다.

‘별양꽃냇길’은 도로명주소 부여 절차를 거쳐 공식 도로명으로 사용할 계획이다.

신계용 시장은 “새로운 도로명은 단순한 이름을 넘어 공간의 특성과 미래 비전을 담는 중요한 의미가 있다”라며, “시민들의 다양한 의견을 바탕으로 탄생한 ‘별양꽃냇길’이 과천을 대표하는 새로운 명소로 자리매김하길 기대한다”라고 말했다.

안승순 기자
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