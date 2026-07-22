최원용 평택시장, ‘알파탄약고 일원 군사시설보호구역 해제’ 환영

세줄 요약 알파탄약고 일원 보호구역 해제 발표

고덕신도시 3단계 개발 속도 기대

복합문화공간·문화벨트 조성 구상

이미지 확대 평택 알파탄약고 부지

최원용 경기 평택시장이

고덕국제화계획지구 내 알파탄약고 부지의 군사시설보호구역 해제에 대해 환영의 뜻과 함께 해당 부지를 평택의 새로운 문화 랜드마크로 조성하겠다고 밝혔다.

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국방부는 21일 평택 알파탄약고 부지를 포함한 주변 지역 133만㎡를 군사시설보호구역에서 해제했다. 이곳은 그동안 군사시설보호구역으로 지정돼 토지 이용과 고덕국제신도시 개발에 제약을 받아왔는데 보호구역 해제로 고덕국제화계획지구 3단계 개발에 속도가 붙을 것으로 기대된다.평택시는 국방부와 주한미군, LH 등 관계기관과 협력해 공여구역 반환과 환경평가, 환경정화, 토지매각 등 남은 절차가 차질 없이 진행되도록 후속 대응에 나설 계획이다.시는 알파탄약고의 역사성과 장소성을 보존하면서 평화·예술·문화 기능을 결합한 복합문화공간으로 조성할 방침이다. 냉전시대 군사시설의 역사적 의미를 담은 메모리얼 공간과 전시·공연·체험·교육 공간, 휴식이 가능한 열린 공간 등을 마련한다는 기획이다.특히 알파탄약고를 ‘메모리얼 랜드마크형 문화벨트’의 핵심축으로 삼아 함박산공원과 신청사, 평택아트센터, 박물관, 중앙도서관 등 고덕신도시의 주요 문화·녹지 시설을 유기적으로 연결한다는 구상이다.최원용 시장은 “알파탄약고 주변 군사시설보호구역 해제를 평택시민과 함께 진심으로 환영한다”며 “오랜 기간 지역 발전을 가로막아 온 규제가 해소된 만큼, 공여구역 반환과 환경정화 등 후속 절차도 신속하게 이어질 수 있도록 관계기관과 적극 협의하겠다”고 밝혔다.이어 “알파탄약고는 단순한 유휴부지가 아니라 함박산공원과 신청사, 주요 문화시설을 하나로 잇는 문화벨트의 핵심 축”이라며 “역사적 가치는 보존하고 시민의 일상에는 문화와 휴식을 더해 평택을 대표하는 메모리얼 랜드마크로 조성하겠다”고 덧붙였다.안승순 기자