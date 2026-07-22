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태안군, ‘국비 확보·청렴 혁신’ 민선9기 실행력 높인다

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-07-22 15:57
입력 2026-07-22 15:57
세줄 요약
  • 국비 2805억 원 확보 목표와 정부안 반영 추진
  • 재정자립도 하락, 화력발전소 폐지로 세입 감소 우려
  • 청렴도 3등급 달성 목표로 교육과 개선 병행
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충남 태안군청 전경. 군 제공
충남 태안군청 전경. 군 제공


충남 태안군은 민선 9기 핵심 현안의 실행력을 높이고 군민의 행정 신뢰 회복을 위해 2800억 원 규모의 정부예산 확보와 청렴도 개선에 나선다고 22일 밝혔다.

군에 따르면 재정자립도는 12.46%로 유사단체 평균 17.65%보다 5.19%p 낮다. 2047년까지 태안화력발전소 10기가 폐지될 예정으로, 군 세입의 약 44%인 260억 원 감소가 예상되는 상황이다.

군의 올해 정부예산 확보 대상 사업은 총 115건에 2805억 원이다. 이 가운데 6월 기준 57건, 1805억 원이 중앙부처안에 반영됐다. 당초 목표액의 105% 수준이다.

윤희신 군수는 29일 기획예산처와 기후에너지환경부, 행정안전부를 비롯해 9월 국회를 찾아 부처 반영 사업의 정부안 유지와 미반영 사업의 추가 반영을 건의할 계획이다.

군은 지난해 종합청렴도 5등급에서 올해 3등급 달성을 목표로 월 1회 자체 청렴 교육과 부서장 주도의 부패·취약 분야 개선, ‘청렴 라이브 특강’ 등도 진행할 계획이다.

군 관계자는 “정부예산을 차질 없이 확보하고 군민이 변화를 체감할 수 있는 청렴 태안을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

태안 이종익 기자
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