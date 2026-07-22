창원FC, 홈경기 전면 무료화…26일 전북현대 N전부터 적용

세줄 요약 홈경기 전면 무료입장 정책 도입

26일 전북현대모터스 N전부터 적용

시민구단 공공성·접근성 강화 취지

이미지 확대 창원FC 홈경기 전면 무료화 안내문. 2026.7.22. 창원시 제공

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K3리그 창원FC가 홈경기 전면 무료입장 정책을 도입한다.재단법인 창원FC는 오는 26일 오후 7시 창원축구센터에서 열리는 전북현대모터스 N과의 홈경기부터 모든 홈경기를 무료로 개방한다고 22일 밝혔다.이번 조치는 시민 누구나 부담 없이 경기장을 찾아 축구를 즐길 수 있는 환경을 만들고, 시민구단으로서 공공성과 접근성을 높이고자 마련됐다. 구단은 가족 단위 관람객은 물론 청년층과 유소년 축구팬 등 다양한 계층의 시민이 보다 쉽게 경기장을 찾을 수 있을 것으로 기대한다.강기윤 창원FC 이사장은 “창원FC의 진정한 주인은 창원 시민”이라며 “홈경기 전면 무료화를 통해 더 많은 시민이 경기장을 찾아 선수들과 함께 호흡하고 축구가 주는 즐거움과 감동을 나누길 바란다”고 말했다.이어 “창원FC가 시민의 일상과 함께하는 시민구단으로 자리 잡을 수 있도록 다양한 팬 참여 프로그램과 서비스를 확대해 나가겠다”며 “많은 시민이 경기장을 찾아 선수들에게 힘찬 응원을 보내주길 기대한다”고 밝혔다.창원FC는 무료입장 정책과 함께 경기장을 찾는 팬들을 위한 장내·외 이벤트와 참여 프로그램도 지속적으로 운영할 계획이다. 단순한 경기 관람을 넘어 지역민이 함께 즐기고 소통하는 여가 문화이자 지역 축제의 장으로 만들어 간다는 계획이다.홈경기 전면 무료입장이 처음 적용되는 전북현대모터스 N전에서도 다양한 현장 이벤트가 진행된다. 자세한 내용은 창원FC 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.창원 이창언 기자