이천시, ‘신중년 고용창출 우수’ 5개사 모집…작업환경 개선비 2천만 원 지원

세줄 요약 이천시, 신중년 고용 우수기업 5곳 모집

제조 중소기업 대상, 8월 14일까지 접수

작업환경 개선비 기업당 최대 2천만 원 지원

이미지 확대 이천시청 전경

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경기 이천시가 8월 14일까지 <2026년 신중년 고용창출 우수기업 작업환경 개선사업>에 참여할 제조 중소기업을 모집한다.신중년 고용을 촉진하고 안전한 작업환경을 조성하기 위한 사업으로, 5개사를 선정한다.지원 대상은 이천시에 본사 또는 공장을 둔 제조 중소기업으로, 사업자등록 후 1년 이상 영업 중이며 고용보험 가입 근로자가 5인 이상인 기업이다. 또한 2024~2025년 신중년 근로자를 1년 이상 고용한 실적이 있고, 2026년 1월 1일 이후 만 50세 이상 65세 이하 신중년 근로자를 정규직으로 1명 이상 신규 채용해 고용 인원이 증가한 기업이어야 한다.선정된 기업에는 작업공간 내·외부 개보수, 적재대·작업대·컨베이어 작업대 설치, 환기·집진·공기순환장치 설치, 작업공간 발광 다이오드(LED) 조명 설치 등 작업환경 개선 비용을 기업당 2천만 원까지 지원한다(자부담 20%).성수석 시장은 “신중년은 풍부한 현장 경험과 숙련된 기술을 갖춘 지역 산업의 중요한 인적 자원”이라며 “이번 사업을 통해 기업에는 더욱 안전하고 쾌적한 작업환경을 제공하고, 신중년에게는 안정적인 일자리를 확대하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.안승순 기자