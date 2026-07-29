‘복지 상담부터 현장 방문까지’…경기도 5개 시, 복지행정에 AI 도입

세줄 요약 복지상담·신청안내·현장상담에 AI 적용

수원·화성 등 5개 시 실증사업 추진

국비 지원으로 공무원 업무부담 완화

이미지 확대 경기도청 전경

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경기도가 복지상담과 사회보장급여 신청 안내부터 현장방문 상담까지 복지행정 전 과정에 생성형 인공지능을 적용하는 실증사업을 다음 달부터 연말까지 수원·화성·평택·시흥·오산 5개 시에서 진행한다.도는 보건복지부가 공모한 ‘복지행정 AI 정책실험실 실증사업’에 선정돼 29일 한국프레스센터에서 보건복지부, 한국사회보장정보원과 이 같은 내용의 업무협약을 체결했다.도는 국비 1억 6800만 원을 지원받아 복지 인공지능 서비스와 복지공무원 업무지원 인공지능을 현장에 적용한다.이번 사업에는 경기도와 전남광주통합특별시, 충청북도 등 3개 광역자치단체가 선정됐다. 경기도는 수원·화성·평택·시흥·오산시와 광역·기초자치단체 협력체계를 구축해 지역별 행정환경과 복지 수요를 반영한 실증모델을 운영한다.예를 들어 수원시는 대규모 복지 수요에 대응하는 특례시형 복지행정 모델을 실증하고 화성시는 신도시와 농촌 지역이 함께 있는 지역 특성을 반영한 통합돌봄 모델을 운영한다.금철완 경기도 복지국장은 “이번 사업은 인공지능 기술을 복지현장에 접목해 복지공무원의 행정 부담을 줄이고 도민에게 필요한 복지서비스를 더욱 신속하고 정확하게 안내하기 위한 첫걸음”이라며 “참여 시군과 협력해 복지행정 인공지능 혁신을 선도하는 현장 중심의 실증모델을 만들겠다”고 말했다.안승순 기자