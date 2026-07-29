평택시-사회연대경제기업, ‘청년 일·경험 시범사업’ 약정…청년 20명 지원

세줄 요약 평택시-사회연대경제 9개 기업 약정 체결

청년 20명, 8월부터 5개월 현장 경험

인건비 지원·직무교육·멘토링 운영

이미지 확대 최원용 평택시장(가운데)이 28일 관내 사회연대경제 9개 기업과 ‘사회연대경제 청년 일경험 시범사업’ 약정을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. 평택시 제공

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경기 평택시와 평택 사회연대경제 9개 기업은 28일 평택시청에서 ‘사회연대경제 청년 일경험 시범사업’ 약정을 체결했다.이날 약정 체결식은 청년들에게 사회연대경제 분야 실무 경험을 제공해 적성 및 가능성 탐색을 지원하고, 사회연대경제 기업에는 우수한 청년 인재를 연결해 지역 사회적 가치를 창출하기 위해 마련됐다. 9개 기업에 20명의 청년이 참여한다.참여하는 관내 사회연대경제 기업은 평택협동사회네트워크 사회적협동조합(이사장 이승희), 교육협동조합 더울림(이사장 권충희), 꿈모아 사회적협동조합(이사장 김순구), 별별꼴상회 협동조합(이사장 문성국), 사회적협동조합 짜임(이사장 엄기연), 세움엔터테인먼트 사회적협동조합(이사장 김선호), 청년후계영농 사회적협동조합(이사장 최재혁), 플랫사회적협동조합(이사장 최강재), 경기의료복지사회적협동조합(이사장 이영규)이다.최원용 평택시장은 “이번 일경험 사업이 청년들에게는 진로 탐색과 성장의 계기가 되고, 사회연대경제조직에는 새로운 활력이 되기를 기대한다”며 “이번 사업으로 청년들은 지역에서 미래를 꿈꾸고, 사회연대경제조직은 한 단계 더 도약하는 상생의 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.사업에 참여하는 청년들은 8월부터 5개월간 사회연대경제 현장에서 현장 실무 경험을 쌓게 된다. 평택시는 청년들의 인건비 등을 지원하고, 참여 기업은 청년들의 직무 교육과 멘토링 프로그램 등을 운영한다.안승순 기자