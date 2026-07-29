김기재 당진시장, ‘국군 장병 건강한 여름나기’ 응원

세줄 요약 당진시장, 폭염 속 장병 격려 방문

지역 방위·해안 경계 임무 수행 확인

수해 복구 기여 부대 노고 재조명

이미지 확대 김기재 당진시장이 29일 군부대를 방문해 장병들을 위해 건강한 여름나기를 응원하고 있다. 시 제공

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충남 당진시는 김기재 시장이 29일 육군 제1789부대 2대대와 9해안감시기동대대를 방문해 폭염에도 묵묵히 임무를 수행하는 장병들을 위해 건강한 여름나기를 응원했다고 밝혔다.제1789부대 2대대와 9해안감시기동대대는 지역 방위 및 해안 경계 임무를 수행하고 있다.제1789부대 2대대는 지난해 7월 기록적인 집중호우 당시 신속하게 병력과 장비를 투입해 수해 복구에 크게 기여하는 등 지역사회 안전을 지키는 데 앞장서고 있다.김 시장은 이날 장병들과 대화를 나누며 장병들의 노고에 격려와 감사의 뜻을 표했다.김 당진시장은 “시도 군과 긴밀한 협력 체계를 바탕으로 장병들이 임무를 수행하는 데 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.당진 이종익 기자