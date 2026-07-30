메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

동해안 지자체, 해상 시설물 긴급 점검

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김형엽 기자
김형엽 기자
수정 2026-07-30 00:29
입력 2026-07-30 00:29

포항, 교량 붕괴에 전담반 편성

동해안 지방자치단체들이 주요 해상 시설물에 대한 긴급 안전 점검에 돌입한다. 경북 포항시는 구룡포 보릿돌교 붕괴 사고와 관련해 유사 시설물에 대한 전면 폐쇄 및 안전 점검 등 대책 마련에 나섰다고 29일 밝혔다.

전날 오후 1시 15분쯤 남구 구룡포읍에서는 해상 인도교인 보릿돌교의 교각과 상판이 무너져 내리는 사고가 발생했다. 다행히 인명 피해는 없었으나 교량 끝 갯바위와 전망대에 있던 관광객과 낚시객 17명이 고립됐다가 구조됐다.

시는 자체 원인 조사와 함께 전담 점검반을 편성해 해안가 주요 교량 및 시설물에 대한 긴급 안전 점검을 벌인다. 포항에는 이가리 닻 전망대, 영일대 전망대, 해상스카이워크 등 해안 시설물이 다수 조성돼 있다.

영덕·울진 등에서도 해상 시설물 안전을 재확인한다. 영덕군은 2022년 구조물진단에서 C등급을 받은 삼사해상산책로를 전체적으로 보강하고, 울진군은 등기산스카이워크 등에 대한 안전 점검을 받는다.

한편, 해경은 보릿돌교가 무너진 경위를 비롯해 설계·시공상 문제와 관리·감독이 적정했는지를 집중적으로 확인할 방침이다.

포항 김형엽 기자
세줄 요약
  • 보릿돌교 붕괴 계기, 동해안 해상시설 긴급 점검
  • 포항, 유사 시설 전면 폐쇄와 전담반 편성
  • 영덕·울진도 산책로·스카이워크 안전 재확인
2026-07-30 17면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기